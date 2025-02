Despedida: Corpo de dono do Mocellin será enterrado nesta sexta-feira (7), em Niterói

Dois dias após o trágico acidente, o corpo do empresário Nédio José Mocellin, de 62 anos, será enterrado, nesta sexta-feira (7), no Cemitério Parque da Colina, em Niterói. O velório acontece na capela 3, a partir das 11h45, e o sepultamento às 15h45.

Sócio da rede de churrascaria Mocellin, Nédio foi atropelado por uma motocicleta em frente à filial do Mocellin [que também tem uma unidade em Niterói] na Ilha do Governador, na Estrada do Galeão, na última quarta-feira (5).

De acordo com a Polícia Civil, o condutor do veículo já foi identificado e será intimado para prestar depoimento sobre o acidente. As investigações estão à cargo da 37ª DP (Ilha do Governador).

Mudança de planos

Pouco antes do acidente, o empresário Nédio Mocellin havia desistido de ir ao encontro do jogador Neymar, em Mangaratiba, para um almoço na tarde da última quarta-feira (5).

Acompanhado de dois amigos, Nédio seguia para a casa do atleta, quando, segundo o jornalista Gilson Monteiro, desistiu e resolveu descer do carro. Nesse momento, o empresário teria tentado atravessar a Estrada do Galeão [conhecida pela intensa movimentação], e acabou sendo atropelado por uma motocicleta.