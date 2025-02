Grupo que usava dados de clientes para alugar imóveis de luxo é preso no Rio

Um grupo de três suspeitos, acusados de envolvimento com uma quadrilha de estelionato no Rio, foi capturado pela Polícia Civil nesta quinta-feira (06). Funcionários de uma companhia de telecomunicações, eles teriam usado dados de clientes da empresa para alugar imóveis de luxo na Zona Sul do Rio, segundo apontam as investigações.

De acordo com os policiais, um dos funcionários entrava em contato com clientes da empresa para pedir fotos e dados pessoais dos clientes. Em seguida, junto de pelo menos outros dois suspeitos, ele usava as informações para criar perfis falsos em sites de locações, indicam as investigações. Eles usariam os imóveis alugados para residir e ostentar uma vida de luxo.

O esquema já vinha sendo investigado pela 19ª DP (Tijuca), que enviou uma equipe para capturar o grupo em flagrante nesta quinta (06). Os três acusados vão responder por associação criminosa, estelionato e uso de documento falso. Segundo a unidade, há indícios de que outras pessoas, inclusive de fora do Rio, possam estar envolvidas no esquema. O caso, portanto, segue em investigação.