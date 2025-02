CCR Barcas encerra atividades como operadora do transporte aquaviário na próxima terça (11)

A CCR Barcas encerra, às 23h59 do dia 11/2, suas atividades como operadora do transporte aquaviário de passageiros em razão do término do acordo firmado junto ao Governo do Estado e homologado judicialmente. Além de cumprir integralmente os termos previstos no acordo, a concessionária está na fase final do processo de transição com o novo operador, o Consórcio Barcas Rio, que passa a operar o serviço a partir do dia 12/2. Todo processo está sendo feito de forma que não haja impacto para os clientes, garantindo que a operação continue ocorrendo normalmente.

Na transição está sendo feito o compartilhamento de informações e dados que garantem ao novo operador o pleno conhecimento de processos administrativos, operacionais e de manutenção. Além disso, a CCR já realiza a descaracterização da marca em todas as estações, embarcações e veículos que prestam serviço para a empresa.

Cartões unitários

Outra informação importante é que, com a mudança, os clientes que possuam cartões unitários devem utilizá-los nas viagens até o dia 11/2. A mensagem está sendo reforçada por meio de cartazes e avisos sonoros nas estações, além de informações no site da empresa.

Avaliação positiva dos passageiros

Em 2012, o Grupo CCR assumiu a concessão do transporte aquaviário com o objetivo de transformar o serviço e gerar um impacto positivo no setor de mobilidade urbana do Rio de Janeiro. Para isso, promoveu uma série de melhorias, entre elas a reforma da infraestrutura das estações, a climatização dos salões de embarque e a revitalização do estaleiro, em Niterói, além da entrada de novas embarcações na operação. A empresa implantou procedimentos operacionais e modernizou o Centro de Controle (CCO) para acompanhar, com ainda mais rigor, 24 horas por dia, a operação.

Essas transformações foram essenciais para que os passageiros mudassem a percepção em relação ao transporte. O nível de qualidade aumentou de forma significativa e a CCR Barcas passou a ser respeitada por oferecer um serviço de qualidade.

Segundo pesquisa do Instituto Atlas Intel, realizada em 2024, 87% dos clientes avaliaram a qualidade do serviço prestado pelos funcionários como bom ou muito bom e 82% reconheceram a segurança contra acidentes como bom ou muito bom.

“Mesmo com todos os desafios enfrentados nos últimos 12 anos, a CCR Barcas encerra esse ciclo com a sensação de dever cumprido. Sem dúvida, os investimentos e as melhorias realizados nesse período serão um legado importante para a população que utiliza o transporte diariamente. A CCR Barcas agradece aos clientes por todos os anos de confiança na execução do trabalho e deseja sucesso ao novo operador”, afirmou a diretora da CCR Barcas, Luciana Parpinelli.