Comerciante é morto a tiros próximo a estabelecimento na Baixada

O comerciante André Luiz Fernandes Corrêa, conhecido como André Puca, foi morto a tiros nesta quinta-feira (06) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O homem, de 36 anos, estava a caminho de um dos estabelecimentos que administrava no bairro Santa Eugênia quando foi atingido por pelo menos dois disparos. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a Polícia, as imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime registraram o momento em que dois homens em uma motocicleta passam pela rua e abordam a vítima, que tinha acabado de estacionar seu automóvel. O suspeito na garupa é quem efetua os dois disparos. Antes de fugir, os criminosos levaram a pulseira que André estava usando.

A vítima chegou a ser internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo do comerciante foi sepultado nesta sexta (07) no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu. A 58ª DP registrou o caso, que deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF). Os agentes investigam se o caso será registrado como latrocínio ou se houve alguma outra motivação para o crime. André era dono de um restaurante e uma hamburgueria na região.