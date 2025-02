Morre Nédio Mocellin, um dos sócios do restaurante Mocellin, em Niterói

O empresário Nédio Mocellin, de 62 anos, morreu nesta quarta-feira (5), após ser atropelado por uma motocicleta na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, em frente a uma filial de seu próprio estabelecimento. Nédio era um dos sócios da churrascaria Mocellin, localizada em São Francisco, na Zona Sul de Niterói.

O acidente ocorreu quando Nédio deixava uma de suas filiais, na Ilha do Governador, acompanhado de dois colegas, com destino à residência do jogador Neymar, em Mangaratiba, onde seria realizado um almoço. Após sair do estacionamento, Nédio decidiu cancelar a viagem e saiu do carro. Enquanto tentava atravessar a Estrada do Galeão, que tem tráfego intenso, ele foi atropelado por uma motocicleta.

Após o atropelamento, Nédio foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Evandro Freire, mas não resistiu aos ferimentos. Sua morte foi confirmada às 18h desta quarta-feira. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o enterro e o velório.

Em nota, o restaurante Mocellin informou que, em sinal de luto, nenhuma das unidades do estabelecimento funcionará nesta quinta-feira (6). As atividades serão retomadas normalmente na sexta-feira (7).

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói descreveu Nédio como “um grande ser humano, empresário e cidadão niteroiense”, além de ser “um expoente e pioneiro da gastronomia de Niterói e região”. A entidade também enviou condolências à família de Nédio.