Jovem de 17 anos é baleado e morto, enquanto comprava refrigerante em Bangu

Adolescente morreu baleado no Jardim Bangu 2 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um adolescente de 17 anos, foi morto a tiros, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, no início da madrugada desta quarta feira (5). O jovem tinha ido na rua para comprar um refrigerante para a família.

Imagens que circulam nas redes sociais, mostram a garrafa comprada, do lado do corpo do adolescente. Segundo testemunhas, o rapaz era morador da Vila Kennedy e visitava familiares na região da Praça Jardim Bangu 2.

A família reforçou a inocência do jovem: "Meu primo não era bandido, uma covardia!", disse um familiar. "Ele é meu irmão, a covardia que fizeram não está escrito", lamentou outro.

O rapaz era ex-atleta de uma escolinha de futebol de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e sonhava em ser jogador. "Sinônimo de alegria, bom atleta, educado, respeitador. Ele nos deixa tão jovem, sem ter realizado seus dois maiores sonhos, ser MC e jogador de futebol. Infelizmente sua partida tão cedo abala profundamente a todos nós, familiares, colegas e amigos. Você deixará saudades em nossos corações! Descanse em Paz, menino de ouro", contou o clube IFB Soccer.

A Polícia Militar, informou em nota que, agentes do 14ºBPM foram acionados para a região e já encontraram a vítima sem vida. A perícia foi realizada e a ocorrência encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Os disparos teriam sido efetuados por milicianos. Segundo moradores, a região está em guerra devido disputas entre criminosos rivais. A Polícia Civil, investiga a autoria e motivação do crime.