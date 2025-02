Bruna Biancardi revela o nome da segunda filha com Neymar

O casal anunciou a gestação e o sexo do bebê no Natal - Foto: Reprodução/Instagram

O casal anunciou a gestação e o sexo do bebê no Natal - Foto: Reprodução/Instagram

Em uma publicação parabenizando o jogador Neymar, pelos 33 anos, nesta quarta-feira (5), a influenciadora Bruna Biancardi, anunciou o nome da segunda filha do casal: Mel.

Há pouco tempo surgiram rumores sobre o nome da pequena, mas essa é a primeira vez que Bruna comentou o nome da filha. Mel é a quarta filha do jogador, que já é pai de Davi Luca, de 13 anos, Mavie, de 1 ano e Helena, de 7 meses.

No texto em homenagem a Neymar, a influenciadora escreveu: "Beijos, Bru, Mavie e Mel". O casal anunciou a gestação no Natal e também revelou o sexo do bebê.