Gonçalense encontra 'corpo estranho' em molho de tomate e registra caso na delegacia

Um cliente da marca Fugini denunciou ter encontrado um corpo estranho dentro da embalagem de molho de tomate da empresa. O homem registrou a ocorrência na 72ª DP (Mutuá).

De acordo com o boletim de ocorrência, o incidente aconteceu no dia 28 de janeiro, quando Ruan Aprígio, um autônomo de 28 anos, morador do Porto do Rosa, em São Gonçalo, estava preparando um risoto e utilizava o molho de tomate da marca Fugini. Ao abrir a embalagem, ele notou a presença de um corpo estranho, que não conseguiu identificar. Quando o pacote foi completamente aberto, Ruan confirmou a presença do objeto dentro do produto.

“Na terça-feira passada, fui preparar um risoto e, ao usar o molho de tomate da Fugini, percebi algo estranho saindo da ponta do corte da embalagem. Era um pedaço de algo que não consegui identificar, mas parecia com fungos”, explicou o cliente.





Imediatamente, Ruan entrou em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da empresa por e-mail e foi orientado a falar por telefone com uma atendente. Ela sugeriu que o corpo estranho fosse entregue para análise pela empresa, oferecendo também a troca do produto ou o ressarcimento do valor pago. No entanto, o cliente afirma que não foi informado sobre o impacto que isso poderia ter na carne utilizada no preparo da refeição ou sobre o controle de qualidade. Diante disso, ele recusou a proposta e registrou a ocorrência na delegacia.

Os policiais civis orientaram Ruan a guardar o corpo estranho, pois não poderiam encaminhá-lo à perícia devido ao tempo decorrido entre a descoberta do objeto e o registro na delegacia. O cliente contratou um advogado para representá-lo no caso.







Além de registrar a ocorrência na delegacia, Ruan também comunicou o fato à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “Abri um protocolo online na Anvisa, mas ainda não obtive resposta”, comentou o autônomo.



A empresa Fugini foi contatada e informou, por meio de sua assessoria: "A Fugini Alimentos, líder de mercado na categoria de atomatados e vegetais, reafirma seu compromisso em entregar qualidade, saudabilidade e a segurança dos produtos. Esses valores são prioridades na companhia, refletindo-se em cada etapa do rigoroso processo produtivo, sempre orientado pelos mais altos padrões de excelência. Acesse www.pordentrodafugini.com.br para conferir o compromisso com a transparência, qualidade e serviço."

Até a última atualização desta matéria, a Anvisa e a Polícia Civil não haviam respondido aos questionamentos feitos.

* Em atualização

Sob supervisão de Marcela Freitas