Polícia Civil apreende grande quantidade de cerveja falsificada

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam, nesta terça-feira (04/02), uma grande quantidade de cervejas suspeitas de falsificação. A ação ocorreu em um depósito distribuidor de bebidas na região da Grande Tijuca, na Zona Norte do Rio.

As investigações começaram após denúncias de consumidores que alegaram terem passado mal ao ingerirem as bebidas do estabelecimento. Em uma das denúncias, foi identificado indícios de irregularidades nas embalagens das mercadorias.

Segundo os agentes, a perícia constatou fortes indícios de adulteração em milhares de garrafas de bebida alcoólica. O material suspeito foi recolhido e será submetido a análises laboratoriais.

A ação de fiscalização reforça o compromisso da Polícia Civil em combater crimes dessa natureza, garantindo a proteção dos consumidores e preservando o mercado de práticas ilegais.