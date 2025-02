Fluminense conta com o retorno de Lima para clássico diante do Vasco

O Fluminense concluiu, nesta terça-feira (4), a preparação para o clássico contra o Vasco, válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. A partida será disputada em Brasília, e a grande novidade do Tricolor é o retorno do meia Lima, que volta a ser relacionado após desfalcar a equipe devido a um desgaste muscular.

O técnico Mano Menezes enfrenta dificuldades para montar o meio-campo, já que Paulo Henrique Ganso segue afastado após ser diagnosticado com miocardite. Sem o camisa 10, Lima retorna após três partidas fora, mas dificilmente atuará durante os 90 minutos.

Outro desfalque confirmado é o lateral-direito Samuel Xavier, que sofreu uma lesão na coxa direita no fim do jogo contra o Boavista. Após exames realizados na segunda-feira (3), o jogador foi vetado e sequer viajou para Brasília.

Provável escalação do Fluminense contra o Vasco

Diante dos desfalques, Mano Menezes deve escalar o Fluminense com: Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio (Thiago Santos) e Gabriel Fuentes; Bernal, Hércules, Arias, Canobbio, Serna (Lima) e Cano.

Com apenas sete pontos em sete jogos, o Fluminense ocupa a sétima posição na tabela do Campeonato Carioca e precisa da vitória para seguir na briga por uma vaga nas semifinais.