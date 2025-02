Ex-bailarina do Faustão, presa por lavagem de dinheiro, pede reconsideração de habeas corpus

Natacha é acusada de estar envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas do Primeiro Comando da Capital - Foto: Reprodução/Instagram

Natacha é acusada de estar envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas do Primeiro Comando da Capital - Foto: Reprodução/Instagram

A defesa da influenciadora e ex-bailarina do Faustão, Natacha Horana, entrou com um pedido de reconsideração de habeas corpus, ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ), após a liberação da mulher de 33 anos ter sido negada em 30 de dezembro do ano passado. Ela está presa desde novembro de 2024.

Natacha é acusada de estar envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ela foi presa na Zona Sul de São Paulo, no dia 14 de novembro.

A dançarina foi denunciada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) pelos crimes de lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e participação em organização criminosa.

Em 30 de dezembro de 2024, o STJ negou o pedido de habeas corpus de Natacha. A defesa da influenciadora alegou, "que não haveria provas suficientes da autoria e da materialidade dos crimes, não existindo indícios de que os valores recebidos por ela teriam origem ilícita”.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) discordou dessa alegação e manteve a prisão preventiva da ex-bailarina. O tribunal também destacou que Natacha mantinha um relacionamento amoroso com um homem apontado como uma das lideranças do PCC, além de ter movimentações bancárias suspeitas, de mais de R$ 15 milhões, entre 2014 e 2024. A influencer, também teria recebido valores suspeitos na conta de uma empresa, na qual é dona.