Tráfico expõe tabela de preços de drogas para o carnaval

Ação conjunta mira tráfico e remoção de barricadas na Zona Sul do Rio - Foto: Reprodução

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na apreensão de material usado para endolação de drogas no Morro Santo Amaro, no Catete, Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (4). Segundo a polícia, os entorpecentes seriam destinados à venda durante o carnaval.

Além das drogas, os agentes encontraram equipamentos para pirataria de sinal de TV por assinatura e anotações da contabilidade do tráfico, com valores de venda variando entre R$ 5 e R$ 50. Durante a ação, os policiais também identificaram uma área de lazer utilizada pelos criminosos.

Operação segue em andamento

A operação tem como objetivos principais a remoção de barricadas, a prisão de suspeitos e a apreensão de drogas. Até o momento, não há informações sobre detenções, já que a ação ainda está em curso.

Policiais militares do 2º BPM (Botafogo), com apoio de outras unidades da corporação e agentes da 9ª DP (Catete), participam da operação.