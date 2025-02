Polícia Civil realiza operação contra integrantes de quadrilha especializada em explosões para furtar caixas eletrônicos

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) realizam, nesta terça-feira (04), uma operação contra dois integrantes de uma quadrilha envolvida em tentativas de furtos a caixas eletrônicos. O objetivo é cumprir mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina. A ação conta com o apoio da Polícia Civil catarinense.

De acordo com as investigações, a quadrilha é especializada em realizar os furtos com o uso de maçaricos e explosivos, e conta com narcotraficantes locais para dar o suporte logístico. Até o momento, foram identificados dois integrantes do grupo.

Leia também:

São Gonçalo sofre com onda de roubos de veículos: crime cresce 168% no estado

Criança desaparecida na Lagoa do Boqueirão é encontrada sem vida em Maricá

Um dos criminosos é de Joinville, em Santa Catarina, e se desloca para o Rio por conta de seu conhecimento técnico para a prática dos delitos. Ele costuma ficar abrigado em comunidades dominadas pelo tráfico, sempre próximas de onde pretende cometer os crimes.

A DRF investiga pelo menos dois casos com envolvimento da quadrilha, sendo um no Engenho da Rainha e outro em Quintino, ambos em 2024. Nas duas ocorrências, os criminosos não conseguiram subtrair os valores armazenados nos caixas eletrônicos.

Com o cumprimento dos mandados, os agentes pretendem reunir mais evidências contra os autores, além de identificar os demais integrantes do grupo.