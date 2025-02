Assaí está com vagas abertas em Niterói e São Gonçalo

O Assaí Atacadista, um dos maiores empregadores privados do país, está com cerca de 20 vagas abertas para atuação em suas lojas nos municípios de Niterói e São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro.

Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais. Entre as principais oportunidades oferecidas, estão vagas para o cargo de Operador(a) de loja e Operador(a) de caixa. Os(as) interessados(as) devem se inscrever diretamente no banco de talentos da região, pelo link: https://assai.gupy.io. Para o cadastro, é necessário ter em mãos CPF, número de telefone e contar com um endereço de e-mail atualizado.

Os(as) candidatos(as) devem ter mais de 18 anos, Ensino Médio Completo e disponibilidade para trabalhar em escala de 6x1 (seis dias trabalhados e um de folga por semana).

A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país.