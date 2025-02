São Gonçalo sofre com onda de roubos de veículos: crime cresce 168% no estado

Os casos de roubos de veículos têm crescido de forma alarmante nos últimos meses no Estado do Rio de Janeiro. Em meio a esse cenário, mais duas vítimas tiveram o carro levado por criminosos na manhã do último domingo (3), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O crime ocorreu em uma via movimentada, próximo ao 7º BPM (Alcântara) e a apenas cem metros de uma viatura policial. Além do veículo — um Jeep Renegade — os criminosos também roubaram os celulares e as alianças das vítimas.





A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança da região. As imagens mostram o carro trafegando pela Avenida Maricá, no bairro de Alcântara, quando ao menos três suspeitos se aproximam. Em poucos segundos, os advogados que estavam no veículo são rendidos. As vítimas relataram aos policiais que os criminosos fizeram ameaças durante o assalto. Após a abordagem, os bandidos fugiram levando o automóvel. Toda a ação durou menos de 40 segundos.

Aumento de roubos de veículos no Estado do Rio de Janeiro

Dados divulgados pelo Globo revelam um crescimento expressivo dos roubos de carros no Estado do Rio de Janeiro. Entre quinta-feira (30 de janeiro) e domingo (2 de fevereiro), foram registrados 798 assaltos desse tipo. A média equivale a cerca de 200 roubos por dia. O número representa um aumento de 168% em comparação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 298 casos.

Leia mais: Roubos de veículos disparam na Região Metropolitana do Rio; São Gonçalo teria registrado 55 casos no fim de semana