Criança desaparecida na Lagoa do Boqueirão é encontrada sem vida em Maricá

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para as buscas da criança desaparecida - Foto: FRAME/CORPO DE BOMBEIROS RJ

Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel de Maricá encontraram, na noite da última segunda-feira (4), o corpo de uma criança de 9 anos que havia desaparecido enquanto brincava à beira da Lagoa do Boqueirão.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 18h45, quando as equipes foram acionadas para uma ocorrência de provável afogamento seguido de desaparecimento.

Após quatro horas de buscas pela criança, que contou com o auxílio de mergulhadores e agentes da Defesa Civil, o corpo da vítima foi encontrado às 23h45 desta segunda-feira (3).

O corpo da criança foi levado pelo Corpo de Bombeiros até o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.

De acordo com relatos de testemunhas, a criança de 9 anos desapareceu enquanto brincava à beira da Lagoa do Boqueirão. Em um certo momento, a vítima teria entrado na água e desaparecido logo em seguida. Ao notarem o sumiço da criança, familiares acionaram as autoridades de imediato.