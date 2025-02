Praia de Icaraí se prepara para receber grandes atrações esportivas no "Niterói Beach Soccer Cup"

Entre os dias 12 e 16 de fevereiro, a Praia de Icaraí, em Niterói, será palco de competições gratuitas com o evento "Niterói Beach Soccer Cup", que contará com destaque para a Copa Rio; Campeonato Niteroiense Master; além das partidas internacionais entre Brasil e Peru. O evento irá agitar a cidade com amantes do esporte e do lazer à beira-mar.

Além da iniciativa esportiva, a Praia de Icaraí também é procurada por ser um dos destinos mais belos da cidade, repleta de atrações turísticas e uma atmosfera vibrante. Com aproximadamente 1,2 km de extensão, a praia oferece um ambiente perfeito para caminhadas e pedaladas ao longo do calçadão arborizado. A infraestrutura local inclui quiosques, bares, hotéis e restaurantes que garantem experiências gastronômicas para todos os gostos.

No entorno, o bairro de Icaraí é um verdadeiro convite ao turismo para quem deseja curtir além do Niterói Beach Soccer Cup. A Paróquia São Judas Tadeu, com sua arquitetura histórica, é um ponto de visitação imperdível. Para quem aprecia cultura, a região também conta com o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), o Teatro Abel e cinemas que exibem uma programação diversificada.

Outras atrações próximas incluem o Campo de São Bento, que é um parque arborizado, gratuito, com áreas para piqueniques, feiras de artesanato e espaços para as crianças brincarem. E para quem quer um passeio mais tranquilo, há galerias de arte e lojas de artesanato que mostram o talento local.

Serviço:

Data: 12 a 16 de fevereiro

Local: Praia de Icaraí

Evento gratuito