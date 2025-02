Roubos de veículos disparam na Região Metropolitana do Rio; São Gonçalo teria registrado 55 casos no fim de semana

De acordo com dados do ISP, houve aumento no roubo de cargas e veículos em todo estado do Rio - Foto: Gervásio Batista/Agência Brasil

De acordo com dados do ISP, houve aumento no roubo de cargas e veículos em todo estado do Rio - Foto: Gervásio Batista/Agência Brasil

O Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgou os dados mais recentes sobre as ocorrências policiais no estado do Rio de Janeiro, revelando um aumento significativo nos índices de roubo de cargas e veículos, com destaque para o município de São Gonçalo.

Embora ainda não constem nos registros oficiais do ISP, fontes locais apontam que, apenas neste fim de semana, 250 veículos foram roubados/furtados na Região Metropolitana, sendo pelo menos 55 veículos em São Gonçalo.



Leia também:

Criminosos explodem caixa eletrônico em posto de combustível no Engenho de Dentro

Tiroteio durante arrastão deixa agente do Degase morto na Linha Amarela



De acordo com informações que circulam nas redes sociais, uma ordem vinda dos criminosos "Doca" e "Gadernal", chefes do Comando Vermelho (CV), autorizou o roubo de carros, cargas, celulares e demais pertences de vítimas nas principais vias da cidade.

As informações vão de encontro ao ocorrido na madrugada do último domingo (2), quando o policial militar reformado Carlos Wagner de Alvarenga Costa, foi executado durante um assalto na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), altura do Rio do Ouro.

Também no domingo (2), às 10h41, um veículo foi roubado por criminosos armados que passavam pela Estrada dos Menezes, em São Gonçalo. Na ação, os homens renderam o motorista e fugiram com o automóvel.





Roubo de veículo na Estrada dos Menezes, em São Gonçalo Reprodução

Autor: Reprodução

Confira os dados do ISP:

Roubos de carga

- São Gonçalo:

Na cidade de São Gonçalo, um comparativo entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024 indica que os casos de roubos de carga mais que sextuplicaram, com um aumento de 554%. Em dezembro de 2023 foram contabilizados 11 roubos de carga, enquanto em dezembro de 2024, 72.

Numa comparação mensal entre outubro [20 cargas roubadas] e dezembro [72 cargas roubadas] de 2024, o aumento foi de 260%.

- Niterói e Maricá:

Em Niterói e Maricá, os números se mantiveram estáveis na comparação entre dezembro de 2023, com registro de 2 cargas roubadas, e dezembro de 2024, também com 2 registros.

Já na comparação mensal, entre outubro [4 cargas] e dezembro [2 cargas], houve uma queda de 50% no número de roubos.

- Itaboraí

No município de Itaboraí, os índices indicam que os casos de roubos de carga tiveram um aumento de 250% comparando o mês de dezembro de 2023 à dezembro de 2024.

Nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, o número de cargas roubadas foi igual, com 7 registros em cada mês.

Roubos de veículos

- São Gonçalo:

Em São Gonçalo, o índice do número de roubos de veículos também registrou aumento significativo, com 111% na comparação do mês de dezembro no ano de 2023 e 2024.

Na comparação mensal, o mês de outubro de 2024 registrou 234 roubos, já em novembro, houve um aumento de 5%, com 247 registros. Se comparados os meses de outubro e dezembro de 2014, houve uma redução de 12% no número de casos.

- Niterói e Maricá:

Em Niterói e Maricá, o número de roubo de veículos em dezembro de 2023 era 18, enquanto em dezembro de 2024, foram registrados 28 casos, revelando um aumento de 55%.

No mês de outubro de 2024, houve um total de 63 registros nas regiões, enquanto em novembro o número abaixou para 62, e em dezembro 28. Se comparados os meses de outubro e dezembro de 2014, houve uma redução de 55% no número de casos.

- Itaboraí:

No município de Itaboraí, os índices apontam um aumento de 89% no número de veículos roubados no mês de dezembro de 2024, comparado ao mesmo mês do ano anterior. Em dezembro de 2023, foram 21, enquanto em dezembro de 2024, 39.

O mês de outubro registrou 52 casos, com redução de 28% em novembro, que registrou 45 casos. Comparando outubro a dezembro de 2024, a queda do número de roubo de veículos foi de 25%.

ISP

O Instituto de Segurança Pública (ISP) é responsável por: identificar, acompanhar e avaliar ameaças à segurança pública; produzir conhecimento para subsidiar a tomada de decisões; contribuir para a formulação de políticas de segurança pública; fortalecer as organizações da sociedade civil e promover o fomento à produção de dados.

A análise e divulgação destes dados contribui de maneira fundamental na tomada de decisões dos órgãos governamentais, que podem, a partir destas informações, implantar os mecanismos necessários para proteção dos cidadãos e combate ao crime.