Homem apontado como maior traficante de cocaína do país é preso no Rio

Agentes da Polícia Federal (PF) localizaram e prenderam, no Rio, um homem apontado como maior traficante de cocaína do país. Lindomar Reges Furtado, de 46 anos, foi encontrado pelos agentes na tarde deste domingo (02), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Ele era procurado desde 2022, quando conseguiu escapar de uma operação policial de que era alvo. Segundo as investigações, desde então, ele teria feito procedimentos para mudar a aparência e dificultar a identificação.

A investigação aponta que Lindomar seria responsável por um enorme esquema de tráfico internacional de drogas. Ele é acusado de chefiar uma quadrilha que escondia drogas em contêineres usados para exportações legítimas. Através do esquema, o grupo transportava cocaína de outros países latinos, como Bolívia e Colômbia, para o Rio, de onde era levada para países da Europa, aponta a PF. O dinheiro envolvido nas ações ilegais seria lavado através da aquisição e negociação de cavalos de corrida.

A quadrilha foi alvo de uma ação da PF, batizada Operação Turfe, em 2022. Os policiais chegaram a apreender oito toneladas de cocaína e R$ 11 milhões de reais. Na época, uma equipe foi enviada a um condomínio no Paraguai para cumprir um mandado de prisão contra Lindomar, mas o suspeito não foi encontrado. Mais tarde, a PF descobriu que ele fugiu do local em um carro menos de um minuto antes de os agentes chegarem.

Neste domingo (02), ele foi encontrado em um condomínio no Recreio. Ele estava com uma aparência bastante diferente da última vez em que foi visto. Relatos iniciais apontam que Lindomar realizou diferentes cirurgias plásticas e estaria usando o nome “Fabiano” para evitar ser reconhecido. Ele vai responder por tráfico internacional de drogas, organização criminosa, contrabando e lavagem de dinheiro.