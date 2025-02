Homem acusado de esfaquear mulher trans e amigo é preso em Nova Friburgo

Um homem acusado por uma dupla tentativa de homicídio em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, foi preso em flagrante neste sábado (01). Ele é suspeito de ter esfaqueado uma mulher trans e um amigo dela; a mulher teve ferimentos superficiais e recebeu alta, mas o homem foi hospitalizado em estado grave.

Segundo testemunhas, o acusado e a mulher trans já se conheciam. Ela o teria acusado de cometer violência sexual contra uma de suas amigas, caso que não chegou a ser registrado nas delegacias da região. Durante uma discussão sobre o assunto na madrugada de sábado (01), o suspeito teria proferido ofensas transfóbicas contra a vítima, de acordo com o relato. Após um amigo dela partir em sua defesa, o suspeito teria começado os ataques.

Leia também:

➢ Mulher é presa transportando armas e drogas dentro de carrinho de compras

➢ Homem é encontrado morto com marcas de tiros em imóvel no Zé Garoto, em São Gonçalo

O acusado fugiu do local, mas foi encontrado por agentes da 151ª DP (Nova Friburgo) e da Polícia Militar na tarde de sábado (01). Uma faca, suja de sangue, foi encontrada com ele. Segundo a Polícia, o suspeito alegou ter agido em legítima defesa, mas as investigações indicam que não houve agressão cometida pelas vítimas. Ele foi levado para a Delegacia e permanece preso.