Sequestrado por homens encapuzados em plena luz do dia na Zona Oeste do RJ

O vídeo de um homem sendo sequestrado por criminosos portando armas de fogo, em Santa Cruz, na Zona Oeste, viralizou nas redes sociais no último sábado (1º). O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro fecha o trânsito da rua. Enquanto isso, criminosos que estão em outro veículo dão cobertura para mais um carro logo atrás. Os bandidos aparecem nas filmagens encapuzados e pelo menos um deles portava uma arma de fogo.

O homem, segurado por dois bandidos, é conduzido para o interior do primeiro carro. Logo em seguida, os autores do crime fogem com o sequestrado. Tudo acontece próximo a um ponto de moto táxi.

A ação criminosa se deu em plena luz do dia, com a passagem de pedestres. No vídeo, é possível notar que algumas pessoas se espantam com o crime, enquanto outras transitam tranquilamente.

A Polícia Militar informou que o 27ª BPM (Santa Cruz) não recebeu nenhum chamado para o local.

Nesse domingo (2), a Polícia Civil informou que, após ser comunicada do crime na 36ª DP (Santa Cruz), foi iniciada uma investigação.