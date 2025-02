Megaoperação da PM mira suspeitos de alta de roubos na cidade, responsáveis pela morte de PM

Moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, acordaram ao som dos tiros. Uma grande operação acontece no conjunto de favelas desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (03). A mobilização conta com cerca de 400 agentes de diversas unidades especializadas, incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o Batalhão de Choque, o Batalhão de Ações com Cães, o Grupamento Aeromóvel e equipes do 7º BPM (São Gonçalo).

O objetivo da ação, segundo a polícia é capturar os envolvidos na morte do policial militar reformado Carlos Wagner de Alvarenga Costa, executado durante um assalto, no último sábado (01). Além de buscar os suspeitos, a ação também tem como objetivo combater o roubo de veículos e cargas na região, que bateu números absurdos no último final de semana, passando de 50 registros nas delegacias da região.

Pelo menos cinco viaturas blindadas participaram da operação | Foto: Layla Mussi

Para dificultar a entrada de policiais na comunidade, criminosos colocaram fogo em veículos, fazendo uma espécie de barricada em chamas. Por causa do intenso confronto os ônibus pararam de circular e moradores do local relataram nas redes sociais que não conseguiram sair para trabalhar ou levar o filho para o primeiro dia de aula do ano letivo.

O subtenente da reserva Carlos Wagner foi morto na madrugada de domingo (2), durante uma tentativa de assalto na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do Rio do Ouro. Segundo as investigações preliminares, ele teria reagido à abordagem dos criminosos, resultando em uma troca de tiros. Durante o confronto, um dos assaltantes, identificado como Erison da Silva Ferreira, de 22 anos, foi baleado e morreu no local. Os demais suspeitos conseguiram fugir.

Informações iniciais apontam que Erison, natural do Pará, atuava como segurança de um traficante conhecido como “Jota do Salgueiro”, apontado como chefe do tráfico na comunidade da Linha, no Rio do Ouro, próximo de onde o policial reformado foi morto.

A operação segue em andamento e a PM busca capturar os demais envolvidos no crime.