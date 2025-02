Tiroteio durante arrastão deixa agente do Degase morto na Linha Amarela

Durante o confronto, o agente que estava a caminho do trabalho, foi baleado e morreu no local - Foto: Reprodução/TV Globo

Durante o confronto, o agente que estava a caminho do trabalho, foi baleado e morreu no local - Foto: Reprodução/TV Globo

No início da manhã desta segunda-feira (3), um tiroteio durante arrastão na Linha Amarela, altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, resultou na morte de um agente do Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (Degase), de 46 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do 22ª BPM (Maré) foram informados de que havia um arrastão na via. Houve confronto e o agente, que estava a caminho do trabalho, foi baleado e morreu no local.

Ainda segundo relatos da PM, o agente teria jogado a arma embaixo do banco do carro, e logo em seguida desembarcou do veículo, quando acabou sendo foi baleado.

Durante o arrastão, os bandidos ainda conseguiram levar 2 carros, um deles de um coronel da Força Aérea Brasileira (FAB). De acordo com a Polícia, eles fugiram em direção ao Complexo da Maré.

Equipes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foram acionadas para fazer uma perícia.