Homem é preso com drogas durante operação policial em Marambaia

Policiais do 7º BPM buscavam elementos envolvidos com roubos de veículos e cargas na região de Marambaia, em São Gonçalo, neste domingo (2) e ao se aproximarem da comunidade, após a retirada de barricadas, foram surpreendidos por homens vendendo entorpecentes no local.

Os criminosos atiraram contra os policiais, que cercaram o local em seguida. Na ação, um homem de 26 anos foi preso.

Ele tentou fugir correndo pelas ruas da comunidade, mas acabou caindo e sendo capturado. Com ele, os policiais encontraram 130 pacotes de maconha, 17 de cocaína e um rádio transmissor.

O homem foi levado para a 74ª DP, onde prestará depoimento.