Polícia Civil resgata bebê roubado dos pais e levado para a comunidade de Manguinhos

Policiais civis da 10ª DP (Botafogo) e da 21ª DP (Bonsucesso), com apoio do Conselho Tutelar, resgataram um bebê de cinco meses de vida que foi retirado dos pais em Botafogo, na Zona Sul do Rio, e levado para a comunidade de Manguinhos, na Zona Norte. Segundo os agentes, a família mora em uma passagem subterrânea da região e teve o filho roubado enquanto dormia.

O caso ocorreu neste sábado (01/02). A investigação e as diligências tiveram início de imediato, logo após a 10ª DP tomar ciência dos fatos. No mesmo dia, a 21ª DP e o Conselho Tutelar receberam denúncias de que a criança estaria naquela comunidade.

Após cruzamento de informações, o bebê foi localizado e reconhecido pelos pais na delegacia. As apurações continuam para identificar e localizar o indivíduo que pegou a criança sem autorização.