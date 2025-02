Abandono da Praça do Barreto, em Niterói, causa receio e insatisfação aos moradores

Moradores denunciam o abandono da Praça do Barreto - Foto: Layla Mussi

Moradores denunciam o abandono da Praça do Barreto - Foto: Layla Mussi

Localizada no bairro Barreto, em Niterói, a Praça Enéas de Castro, palco de muitas histórias do carnaval da cidade, sofre, há muitos anos, com a má conservação, falta de iluminação e abandono.

Mal iluminada, com canteiros e partes dos equipamentos destruídos e em estado precário, a Praça que antes recebia famílias de diversos bairros para curtir a folia do local [que fica ao lado da quadra da Escola de Samba Unidos do Viradouro], hoje virou sinônimo de insegurança para a população que por ali passa.

De acordo com relatos de moradores, o espaço se transformou em ponto de usuários de drogas e passou a ser moradia de pessoas em situação de rua, o que também coincide com o fato de que a Praça deixou de ser um espaço de cultura e lazer.

"É uma tristeza ver essa praça do Barreto, ao lado do Viradouro nessa situação. A praça está praticamente inutilizada, completamente abandonada, sendo moradia de dependente químicos. O bairro do Barreto parece ter ficado invisível", disse o taxista Luiz Claudio, gonçalense que passou grande parte da vida frequentando a Praça do Barreto.

Consternado com a situação da Praça, o morador também garante que o local se tornou inviável para trazer crianças, como sua filha, de 5 anos, para brincar, visto a insegurança e os riscos com brinquedos mal conservados, enferrujados e sujos.

"Essa praça era muito animada, tinha carnaval, vivia sempre cheia e tinha até uma casinha onde ficava um vigia que tomava conta dela. A praça era muito mais segura, fechava às 22h e agora está assim, abandonada. Ninguém faz nada pela Praça, nenhuma reforma, manutenção, e acaba que ninguém mais a frequenta. À noite, principalmente, fica ainda mais perigoso passar por aqui, porque a iluminação é péssima, não tem segurança nenhuma. Espero que alguma coisa possa ser feita porque a Praça do Barreto tem história, tem um grande significado pra muitas pessoas", declarou o morador.

A praça se tornou moradia de pessoas em situação de rua | Foto: Layla Mussi

Procurada pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) informa que "a Praça Enéas de Castro, no Barreto, passará por reformas, com a recuperação dos pisos e alambrados, revitalização da iluminação e da requalificação da calçada e meios-fios do entorno. O espaço também ganhará novos brinquedos, aparelhos de ginástica e academia para a terceira idade. O projeto básico foi finalizado e uma licitação será realizada para a execução da obra.

A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), responsável pela conservação da praça, esclarece que o local recebe serviços de limpeza e de manutenção periódicas. Vale lembrar que a população pode fazer sua solicitação pelos canais oficiais da Prefeitura ou pelo aplicativo Colab".