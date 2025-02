Após mais dois gols, Vegetti se torna terceiro maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco

Vegetti anotou mais dois gols pelo Vasco no empate do sábado (1º), contra o Volta Redonda - Foto: Divulgação/Matheus Lima/Vasco

O argentino Pablo Vegetti balançou as redes mais duas vezes no empate por 2x2 contra o Volta Redonda, no sábado (1º), em Cariacica. Com os gols, o capitão vascaíno se tornou o terceiro maior artilheiro estrangeiro da história do clube.

Agora, o 'Pirata' soma 38 gols desde a sua chegada ao Vasco, em agosto de 2023. Ele ultrapassou o paraguaio Silvio Parodi e agora se aproxima do compatriota Germán Cano.

Hoje no Fluminense, Cano marcou 43 gols por sua passagem em São Januário entre 2020 e 2021. O topo da lista está mais distante para Vegetti. O uruguaio Villadoniga, que atuou no clube entre 1938 e 1942, marcou 83 gols.

Confira o top-10 dos maiores artilheiros estrangeiros da história do Vasco:



➔ Villadoniga (Uruguai) - 1938 a 1942 - 83 gols

➔ Cano (Argentina) - 2020 e 2021 - 43 gols

➔ Vegetti (Argentina) - 2023 a 2025 - 38 gols

➔ Silvio Parodi (Paraguai) - 1954 a 1956 - 37 gols

➔ Alfredo González (Argentina) - 1940 a 1942 - 29 gols

➔ Bahianinho (Portugal) - 1927 a 1936 - 29 gols

➔ Petkovic (Sérvia)- 2002 a 2004 - 28 gols

➔ Hugo Lamanna (Argentina) - 1934 e 1935 - 25 gols

➔ Riascos (Colômbia) - 2015 a 2018 - 20 gols

➔ Danilo Menezes (Uruguai) - 1965 a 1971 - 17 gols

Vegetti é o artilheiro isolado do Campeonato Carioca, com cinco gols em quatro jogos. Em 2024, o argentino terminou na liderança da artilharia da Copa do Brasil, com sete gols em dez partidas.

O argentino poderá ampliar seus números no ranking já na próxima quarta-feira, quando o Vasco enfrenta o Fluminense, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 21h30, no Mané Garrincha, em Brasília.