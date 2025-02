Bebê de 8 meses morre em Taquara, Zona Norte do Rio

Bebê de oito meses é morto na Taquara e a Polícia Civil investiga o caso. De acordo com o jornal G1, a vítima identificada como Maria Luiza Cravo da Silva chegou ao UPA do bairro sem vida, levada pela babá com quem estava sendo cuidada.

A causa da morte ainda não foi informada, mas os médicos confirmaram que houve uma broncoaspiração, que pode ter ocorrido pela ingestão do leite.

Hematomas também foram identificados na criança, fazendo a família suspeitar de maus-tratos.

Leia também:

Universo abre vagas de Medicina para portadores de diploma (reingresso) ou nota do Enem

Prefeitura de Itaboraí abre inscrições para curso gratuito de Libras

A tia do bebê conversou com o G1, e afirmou que Maria Luiza tinha algumas marcas desde quarta-feira, dia que ela notou as lesões.

“Ela [Maria Luiza] tinha marcas no rosto, na boquinha, e estava chorando muito. As marcas eram como se fossem beliscões no corpo dela”, explicou a tia.

A 32ª DP (Taquara) investiga o caso. Os pais da menina, a cuidadora e outras testemunhas já foram ouvidos.