Universo abre vagas de Medicina para portadores de diploma (reingresso) ou nota do Enem

Após o sucesso do primeiro vestibular do curso de Medicina da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), no campus de São Gonçalo, que ocorreu em novembro de 2024, quando todas as 60 vagas oferecidas para a primeira turma foram preenchidas, a Universo abriu uma seleção para candidatos interessados em cursar Medicina com a nota do Enem ou através de reingresso para quem já tem diploma de graduação superior em qualquer outro curso. Nessas duas modalidades são oferecidas 30 vagas no campus de São Gonçalo, na Trindade.

Basta fazer a inscrição pelo site da universidade (universo.edu.br), enviar os documentos solicitados para análise (nota do Enem ou diploma e histórico escolar) e aguardar o resultado. As inscrições podem ser feitas até 4 de fevereiro e aulas começam no dia 10 de fevereiro. Todas as informações e requisitos para os interessados estão disponíveis no edital publicado no site https://universo.edu.br.

“Por muito tempo, quem sonhava em cursar Medicina em São Gonçalo precisava buscar essa formação em outras cidades. Com isso, muitos profissionais seguiram outros caminhos, escolhendo diferentes graduações sem sequer considerar essa possibilidade. Mas essa realidade mudou com a chegada do primeiro curso de Medicina da cidade, na Universo, avaliado com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC) e resolvemos abrir as portas do curso de Medicina para receber quem já tem diploma de nível superior em outra graduação, através do reingresso e também para candidatos com Enem", explica Gabrielle Salgado de Oliveira, diretora de Autoavaliação Institucional e responsável pela Infraestrutura do curso de Medicina da Universo.

Reitora Jaína Mello e diretora Gabrielle Salgado de Oliveira | Foto: Kiko Charret

Ela afirma também que abrir vagas de Medicina para quem já possui uma graduação traz diversos benefícios. "Muitos profissionais da saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos e psicólogos, já possuem experiência prática e um olhar diferenciado sobre o cuidado com o paciente. Ao ingressarem na Medicina, trazem esse conhecimento prévio, enriquecendo a formação médica e promovendo um atendimento mais integrado e qualificado", esclarece.

"Além disso, profissionais de outras áreas, como Direito, Administração, Engenharia e Tecnologia, podem contribuir para a inovação no setor, seja na gestão hospitalar, no desenvolvimento de novas tecnologias ou no avanço da telemedicina. Essa diversidade fortalece o campo médico, tornando os serviços de saúde mais eficientes e inovadores", reforça Gabrielle.

O objetivo também é, segundo a diretora, ampliar o perfil dos estudantes da universidade. "Para a Universo, essa iniciativa amplia o perfil dos nossos alunos, criando um ambiente acadêmico mais dinâmico, multidisciplinar e com trocas valiosas entre diferentes áreas do conhecimento. Para a sociedade, significa formar médicos mais preparados para os desafios da saúde. Esse é o compromisso da Universo: impactar a comunidade, formando profissionais de excelência, com uma abordagem humanizada e comprometidos em transformar a saúde local”, conclui Gabrielle Salgado de Oliveira.