Prefeitura de Itaboraí abre inscrições para curso gratuito de Libras

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), abre inscrições para o curso gratuito de Libras (Língua Brasileira de Sinais) oferecido pelo Espaço de Atendimento Multidisciplinar em Educação e Saúde (AMES). As inscrições estarão disponíveis do dia 5 às 8h até 6 de fevereiro às 17h, e devem ser realizadas de forma online, através do site no site https://matricula.itaborai.rj.gov.br/ames.

O curso será realizado presencialmente e abordará temas como a estrutura da língua sinalizada, escrita e leitura de sinais, datilologia (alfabeto em Libras), além de gramática e cultura surda. A formação é voltada tanto para pessoas ouvintes quanto para a comunidade surda, promovendo a inclusão e ampliando a acessibilidade na comunicação.

Reconhecida como uma língua oficial no Brasil, a Libras possui uma estrutura própria, diferente do português, e é fundamental para garantir a autonomia e integração das pessoas surdas na sociedade.

As aulas acontecerão no Espaço AMES, localizado na Rua Pedro Azeredo Coutinho, lote 4, no Centro de Itaboraí.