Guarda Municipal prende casal que tentou furtar cabos no Alcântara

Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam um homem e uma mulher, no fim da noite desta segunda-feira (30), após ambos furtarem cabos na Rua João Caetano, no Alcântara. Com os suspeitos, foram encontrados diversos rolos de cabos e duas facas de serra no momento da prisão.

Os agentes estavam em patrulhamento quando foram acionados, via Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) para deter os suspeitos no endereço mencionado. Ambos os suspeitos haviam sido flagrados pelas câmeras de segurança do município cometendo os crimes. No local, os guardas localizaram os suspeitos tentando fugir. O casal foi detido, algemado, e o produto do furto foi apreendido.

Leia também!

MEC publica portaria e define novo piso salarial dos professores para 2025



Maíra Cardi anuncia plano de engravidar em três meses

Os dois suspeitos foram, então, levados para a 74ª DP (Alcântara), sendo encaminhados em seguida para a 73ª DP (Neves), onde o homem permaneceu preso. Já a mulher, retornou para a 74ª DP (Alcântara), onde permanece presa.

Outras prisões - Outras cinco prisões ocorreram no Alcântara e no Galo Branco, na madrugada de terça-feira (28). Um homem foi preso pelas equipes depois que tentou furtar um poste de ferro na Arena São Gonçalo; outro foi detido após pichar comércios em outra parte da via e mais três foram presos furtando cabos, em outra ocorrência.

Outras cinco prisões ocorreram no Alcântara e no Galo Branco | Foto: Divulgação

Mais dois homens foram presos na madrugada de quinta-feira (30) ao furtarem quatro metros de cabos de energia na esquina das ruas Jovelino de Oliveira Viana e Nair de Andrade, no Alcântara.