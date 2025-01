Maíra Cardi anuncia plano de engravidar em três meses

Maíra disse que planeja iniciar, nos próximos meses, o procedimento de Fertilização in Vitro (FIV) - Foto: Reprodução - Instagram

Maíra disse que planeja iniciar, nos próximos meses, o procedimento de Fertilização in Vitro (FIV) - Foto: Reprodução - Instagram

Maíra Cardi comentou mais uma vez sobre um tema importante de sua vida pessoal nas redes sociais. Em um vídeo, a influenciadora revelou aos seguidores que, em acordo com o marido Thiago Nigro, decidiu iniciar o processo de Fertilização in Vitro (FIV), após sofrer um aborto espontâneo.

A influenciadora é mãe de Lucas, de 23 anos, e Sofía, de 6, mas ainda deseja engravidar novamente. Maíra disse que planeja iniciar, nos próximos meses, o procedimento de Fertilização in Vitro (FIV). Essa revelação foi feita durante uma conversa mais ampla sobre os futuros procedimentos estéticos que ocorrerão antes da gravidez.

Leia também:

Idosa é agredida por motorista de aplicativo em Copacabana

Secretaria de Fazenda do estado publica edital de concurso público com 195 vagas

“Quero fazer algumas coisas antes de engravidar. Só posso fazer (os procedimentos) enquanto não estou grávida. No caso, tenho que fazer rápido, porque vou engravidar no máximo em três meses. Decidi fazer a FIV”, afirmou ela em um vídeo no TikTok.