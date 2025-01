MEC publica portaria e define novo piso salarial dos professores para 2025

Nesta sexta-feira (31), o Ministério da Educação (MEC) publicou uma portaria que determina o aumento no piso salarial dos professores em 2025.

Com o reajuste, o novo piso salarial dos professores será de R$ 4.867,77, o que representa uma elevação de 6,27% em comparação com 2024, quando a remuneração era de R$ 4.580,57.

Esse novo valor será pago aos profissionais que atuam na rede pública de ensino e têm jornada de até 40 horas semanais.

O reajuste supera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país em 2024, que foi de 4,83%.

O ministro da Educação, Camilo Santana, havia anunciado o reajuste na quinta-feira (30), por meio de suas redes sociais.

"Assinei a Portaria MEC nº 77, de 29 de janeiro de 2025, que define o novo Piso Salarial Profissional Nacional do magistério público da educação básica. Com aumento de 6,27%, o valor mínimo que professores da rede pública da educação básica devem ganhar no Brasil passa a ser de R$ 4.867,77".

A mudança salarial dos profissionais da educação é obrigatória, conforme a lei sancionada em 2008, e ocorre todo ano em janeiro.