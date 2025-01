Suspeito é preso enquanto dormia no Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo

Um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas foi capturado por agentes da 74ª DP (Alcântara) em um imóvel no Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo, na tarde da última quinta-feira (30). O suspeito estava dormindo em uma construção abandonada, próximo a uma carga de drogas, no momento em que foi encontrado pelos policiais. Além dos entorpecentes, produtos roubados também foram apreendidos com ele.

A Delegacia foi acionada por conta de uma denúncia de roubo de carga. De acordo com a Polícia, os agentes foram recebidos a tiros ao chegar no bairro e trocaram disparos com criminosos antes de encontrar um terreno baldio. No local, encontraram material roubado e um homem dormindo em uma construção abandonada. Após acordar, durante a abordagem, o suspeito alegou ter ficado de “plantão” durante a madrugada para o grupo criminoso responsável pelo tráfico na região, segundo os agentes.

Após buscas na região, os agentes encontraram as duas cargas de produtos roubados, avaliadas em R$ 48 mil. Alguns produtos alimentícios, supostamente também fruto de roubo, também foram encontrados na construção abandonada. Foram apreendidas 319 “trouxas” de maconha, 143 pinos de cocaína, 40 pedras de crack e 25 porções de skank.

O suspeito foi levado junto dos materiais para a 74ª DP. A ação contou com o apoio de outras delegacias locais e fez parte da Operação Torniquete, que busca combater roubo de carga e crimes relacionados, como receptação, na região.