Polícia Civil prende proprietários de ferros-velhos ligados ao tráfico em Mesquita e apreende grande quantidade de materiais furtados

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam, nesta quinta-feira (30/01), dois proprietários de ferros-velhos clandestinos que armazenavam fios de cobre e materiais metálicos furtados de concessionárias de serviços públicos, e consumiam energia elétrica de forma irregular. A ação ocorreu nos arredores da comunidade da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense.

As investigações indicavam que, nessa região, que é explorada pelo tráfico de drogas e identificada como um dos principais polos de receptação de materiais furtados, os estabelecimentos funcionavam sem qualquer tipo de regularização e recebiam diariamente materiais furtados de concessionárias, incluindo cabos de cobre e peças metálicas de infraestrutura pública e privada.

Em um dos ferros-velhos, os agentes encontraram aproximadamente 80 kg de fios de cobre furtados. Muitos deles estavam queimados, que é a tática utilizada pelos receptadores para remover as inscrições que identificam a origem do material. O responsável pelo local não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a origem lícita dos itens. No outro estabelecimento, foram localizados grande quantidade de fios de cobre, uma peça metálica assemelhada a uma luminária e fios pretos com a inscrição de uma agência reguladora, evidenciando a origem ilícita dos objetos. Neste segundo local fiscalizado, também não foram apresentadas nota fiscal ou licença de funcionamento.

A operação contou com a participação de equipes de concessionárias de energia e de transporte, que ajudaram na identificação e no reconhecimento dos materiais furtados que pertenciam às companhias. Também foram realizadas inspeções técnicas que comprovaram irregularidades. As equipes constataram que ambos os ferros-velhos possuíam ligações clandestinas, conectadas sem medição à rede elétrica pública.

Além da receptação de materiais furtados, as apurações indicaram também uma conexão direta entre os ferros-velhos clandestinos e o tráfico de drogas da Chatuba, sendo observada uma movimentação hostil nos arredores, com motociclistas circulando ostensivamente, em uma clara tentativa de monitorar a ação policial.

Diante das evidências, os proprietários dos ferros-velhos foram presos em flagrante e conduzidos à sede da DRF, onde foram autuados pelos crimes de receptação qualificada e furto de energia.