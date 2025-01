Guarda Municipal detém homem por crime ambiental no Alcântara

O caso ocorreu na Rua Fernando Azevedo, no bairro Alcântara, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

O caso ocorreu na Rua Fernando Azevedo, no bairro Alcântara, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

A Guarda Municipal, em conjunto com agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes (Semmatran) da Prefeitura de São Gonçalo, deteve um homem, na manhã desta quinta-feira (30), que estava realizando a queima de 53 bobinas de cobre de ar condicionado para recondicioná-las e depois revendê-las. A situação ocorreu na Rua Fernando Azevedo, no Alcântara. O caso foi enquadrado como crime ambiental e receptação.

Uma equipe de agentes da Guarda foi acionada para a ocorrência enquanto estava em patrulhamento para apurar o caso de um homem que estava queimando um material em um terreno público. Flagrado pelos agentes, o suspeito disse que se tratava da queima das 53 bobinas, que elas seriam recondicionadas e revendidas. A equipe da Guarda acionou, então, os agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes (Semmatran), que notificaram o homem.

O suspeito, foi, então, levado para a 74ª DP (Alcântara), juntamente com o material apreendido, e, depois, enquadrado no crime de receptação, sendo liberado em seguida. O veículo em que ele estava foi apreendido e levado para o pátio municipal por estar com o licenciamento em atraso.