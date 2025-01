Homem é morto a tiros em Olaria, no Rio

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do crime - Foto: Reprodução

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do crime - Foto: Reprodução

Um homem, de 38 anos, foi morto a tiros, na manhã desta sexta-feira (31), em Olaria, Zona Norte do Rio. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital está investigando o caso. A vítima, reconhecida como Lábaro Viana de Oliveira, foi alvejado na esquina entre as ruas Gomensoro e Teotônio de Brito.

Segundo informações, Lábaro tinha um comércio de bebidas próximo ao local do crime. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do crime.

Ao ser acionada, a Polícia Militar isolou a área para a perícia. O Corpo de Bombeiro levou o cadáver ao Instituto Médico Legal (IML).