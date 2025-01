Idosa é agredida por motorista de aplicativo em Copacabana

Uma idosa, de 68 anos, foi agredida por um motorista de aplicativo no momento em que entrava no condomínio onde reside, em Copacabana, na Zona Sul. Câmeras de segurança do local registraram o momento em que a idosa levou um chute nas costas após passar pelo portão. A agressão ocorreu na quarta-feira (29).

De acordo com a vítima, ela estava retornando de uma consulta médica e, para ir embora do consultório, chamou um carro de aplicativo. A idosa afirmou que a agressão ocorreu porque ela estava comendo um biscoito dentro do veículo, o que não agradou ao motorista.

“Eu estava comendo um biscoitinho. Quando parou no prédio, ele disse assim para mim: ‘Agora, você vai limpar o banco’. Nisso, eu fiquei impactada e não respondi. Eu saí e o que aconteceu: ele correu atrás de mim, me deu um chute nas costas e me jogou no chão. Eu já sou uma senhora e estou com meu lado direito comprometido, com muita dor”, disse a idosa em entrevista ao G1.

Ainda segundo a passageira, ela foi socorrida pelo porteiro, que presenciou o momento em que o homem aproveitou o portão aberto e invadiu o local.

O caso foi registrado como lesão corporal na 12ª DP (Copacabana). A idosa deverá realizar o exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML), nesta sexta-feira (31).

A Polícia Civil informou que o motorista agressor foi identificado, porém não revelou que ele já prestou depoimento.