Policial é baleado e morre durante megaoperação no Complexo de Israel

Um tenente da Polícia Militar foi baleado na cabeça e morreu durante uma megaoperação no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (31). O agente, identificado como Marcos José Oliveira de Amorim, do 41° BPM (Irajá), chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

A operação da PM ocorre em meio a intensificação dos confrontos entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas na região. Desde a madrugada, moradores relataram tiroteios e bloqueios em vias estratégicas, como a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, que foram novamente fechadas nas proximidades das comunidades Cidade Alta e Vigário Geral.

Até o momento, a operação resultou na prisão de pelo menos cinco suspeitos e na apreensão de fuzis, granadas e uma grande quantidade de entorpecentes. Aproximadamente 400 policiais militares e 10 veículos blindados foram mobilizados para a ação.

O objetivo da operação é combater a expansão territorial do Terceiro Comando Puro (TCP) e reduzir os confrontos entre facções criminosas rivais. O Secretário de Estado de Polícia Militar, Coronel Marcelo de Menezes Nogueira, afirmou que a ação é parte de um esforço contínuo para retomar áreas dominadas por facções e garantir a segurança da população.

“A operação está sendo conduzida de maneira técnica, com base em informações de inteligência e cumprindo todos os protocolos de segurança”, ressaltou o coronel.