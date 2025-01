Neymar chega ao Brasil e se prepara para nova passagem pelo Santos

O mais novo jogador contratado pelo Santos, Neymar, já está no Brasil. Ele desembarcou na manhã desta sexta-feira (31) no Catarina Executive Airport, em São Roque, São Paulo. A estrela do futebol veio para assinar com o Santos um contrato que se estenderá até junho.

A chegada foi confirmada pelo próprio jogador nas redes sociais.

O novo camisa 10 do Peixe já tem alguns compromissos no país. Saindo do aeroporto, o atleta irá ao Pacaembu para cumprir agenda profissional. Durante a tarde, Neymar deverá ir à Vila Belmiro para finalmente ser apresentado oficialmente à torcida. O Santos preparou uma festa em comemoração ao retorno do jogador.

Neymar assumirá a camisa 10 do Santos | Foto: Reprodução - Instagram

Até o momento, não houve anúncio oficial por parte do clube. Entretanto, o presidente Marcelo Teixeira e até mesmo Neymar já comunicaram ao público sobre o acordo. A única manifestação do clube sobre o tema foi a postagem de um vídeo avisando que o Príncipe, como Neymar é conhecido na Vila, está a caminho.