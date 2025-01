Mulher acusada de dopar e matar ex-cunhado é presa no Rio

Policiais civis de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, capturaram na manhã desta quinta (30) uma mulher acusada de dopar e matar o ex-cunhado no ano passado. O crime aconteceu em outubro. Segundo as investigações, a acusada teria matado o homem a facadas após ter relações sexuais com ele na casa dela. Identificada como Aliny Gomes Cardoso, ela foi localizada pelos agentes em Campo Grande.

As investigações indicam que Aliny teria entrado em contato com o homem por um aplicativo de mensagens e convidado-o para sua casa para relações sexuais. Enquanto a vítima tomava banho, ela teria colocado clonazepam na bebida dele. Após tomar a bebida, ele teria se sentido mal e deitado. A acusada aproveitou o momento para golpear o pescoço do acusado com facadas, de acordo com as investigações.

Segundo a Polícia, Aliny confessou o crime. Aos agentes, ela teria alegado que a vítima violentou sua sobrinha e que isso teria motivado o crime. Ela foi levada para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e deve ser encaminhada para o sistema prisional. Aliny vai responder por homicídio qualificado.