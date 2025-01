Polícia investiga morte de influenciadora que caiu de varanda na Baixada

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte de Anna Beatriz Pereira Alves, a Anna Poly, influenciadora e produtora de conteúdo adulto de 28 anos que morreu após cair da varanda de um hotel em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na quinta-feira passada (23). Nesta quinta-feira (30), os agentes escutam os depoimentos de três homens que chegaram no hotel junto da vítima no dia do episódio.

Segundo as investigações, pelo menos um dos homens tinha envolvimento profissional com a vítima. Eles foram ouvidos no dia da morte, mas as versões apresentavam divergências. Os agentes apuram se o caso consiste de fato em um acidente, conforme inicialmente registrado, ou se houve alguma ação criminosa que resultou na queda da produtora de conteúdo.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima já estava em óbito quando os agentes do 20º BPM (Mesquita) chegaram ao local. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), mas a causa da morte não foi divulgada.

O sepultamento aconteceu no último sábado (25), no Cemitério Jardim de Mesquita, também na Baixada Fluminense.