Homem é baleado pelo atual da ex-companheira ao entregar cesta básica aos filhos

Um homem foi baleado enquanto visitava a casa da ex-companheira, em Magé, na Baixada Fluminense. A vítima está internada em estado gravíssimo no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

As investigações apontam que ele foi até a residência da ex-companheira no sábado (25), com o objetivo de entregar uma cesta básica para os quatro filhos que tem com a mulher. No entanto, quem recebeu o homem foi o atual marido dela, que não aprovou a visita e disparou contra o abdômen da vítima.

No primeiro momento, a vítima foi socorrida para o Hospital de Magé, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Ele passou por uma cirurgia de emergência, foi estabilizado e segue internado e intubado no CTI.

O caso está sendo investigado pela 65ª Delegacia de Polícia (Magé).