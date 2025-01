Homem acusado de matar PM na frente da família é preso em Niterói

Um homem acusado de executar um policial militar no Fonseca, em Niterói, no ano passado, foi preso nesta quinta-feira (30) por policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). O crime aconteceu em novembro de 2024; Luiz Fernando Santos de Paulo foi baleado na frente da esposa e dos filhos.

Quatro homens são acusados de envolvimento no caso. As investigações indicam que eles integram uma facção criminosa que atua na região e que explora serviços de internet. A vítima teria tentado prestar serviço de internet na região e, por isso, lideranças teriam ordenado a execução do policial.

Após trabalhos de inteligência da DH, um dos homens apontados como autores foi localizado em Niterói e levado para a unidade. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio. O caso segue em investigação na unidade.