De novo? Dupla é presa por tentar furtar cabos em São Gonçalo

Dois homens, um de 20 anos e outro de 29, foram presos enquanto tentavam furtar cabos da rede de energia elétrica no Alcântara, em São Gonçalo, na madrugada desta quinta-feira (30). A dupla foi flagrada por câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) tentando cortar fios com uma faca de cozinha nas Ruas Jovelino de Oliveira Viana e Nair de Andrade, por volta das 2h.

A Guarda Municipal foi acionada e uma equipe foi enviada ao local para deter os suspeitos, que teriam tentado fugir ao perceberem a presença dos agentes. Após cerco tático, os dois foram detidos. Com eles, foram apreendidos quatro metros de fio. A dupla foi levada para a 74ª DP (Alcântara) e, de lá, encaminhada para a 73ª DP (Neves), Central de Flagrantes da região, onde permaneceram presos.

Essa é a terceira ocorrência de furto de cabos flagrada por agentes da Guarda Municipal nesta semana. No domingo (26), um homem foi capturado furtando cabos no Porto da Madama; já na terça (28), três foram presos pelo mesmo crime em Alcântara. Recorrente na região, o crime costuma ser cometido por suspeitos interessados em retirar o cobre utilizado nos cabos para revenda do metal em ferro-velho.