Policiais impedem roubo de moto na Rodovia Amaral Peixoto, em São Gonçalo

A vítima colidiu com a motocicleta dos criminosos - Foto: Divulgação

A equipe do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv) evitou o roubo de uma motocicleta na tarde de terça-feira (28), na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), próximo ao bairro Arsenal, em São Gonçalo.

Durante um patrulhamento de rotina, os agentes perceberam três criminosos, divididos em duas motocicletas, tentando assaltar um motociclista que passava pela via.

Ao notarem a aproximação da viatura, os criminosos fugiram, mas, durante a fuga, a vítima colidiu com a moto de um dos bandidos e sofreu ferimentos. Rapidamente, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), localizado em Colubandê. O estado de saúde da vítima não é grave e não apresenta risco de vida. O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro).