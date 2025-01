Furto de cabos causa apagão na Cidade da Polícia

Criminosos furtaram cabos que forneciam energia para a Cidade da Polícia, localizada no Jacaré, Zona Norte do Rio, na madrugada desta quarta-feira (29). Com isso, o complexo, que abriga 15 delegacias, ficou sem luz.

Em decorrência da falta de energia, os sistemas de diversas delegacias pararam de funcionar, impossibilitando o registro de ocorrências, conforme informações do G1.

O furto ocorreu no mesmo dia em que as forças civis do RJ e do ES realizaram uma grande operação no Complexo da Maré. Os criminosos presos e o material apreendido na ação serão encaminhados à 21ª DP (Bonsucesso).

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a falta de energia na Cidade da Polícia foi causada pelo furto de cabos na localidade. Ainda de acordo com a instituição, uma equipe da concessionária de energia está trabalhando no local para restabelecer o serviço.

A Polícia Civil alegou que está buscando identificar e responsabilizar o autor do crime e outros envolvidos no esquema criminoso.

A concessionária de energia Light afirmou que a Cidade da Polícia está sendo abastecida por meio de um gerador, enquanto as equipes trabalham para normalizar o fornecimento de energia.

Nota da Light enviada ao G1

"A Light informa que a Cidade da Polícia está recebendo energia por meio de um gerador, enquanto equipes da concessionária atuam no local para restabelecer o fornecimento regular, afetado pelo furto de cabos ocorrido na madrugada desta quarta-feira (29/01). A empresa segue acompanhando a situação e prestando todo o suporte necessário.

Os furtos de cabos têm causado impactos significativos no fornecimento de energia. De janeiro a novembro de 2024, a Light registrou 326 casos de furto de cabos, resultando em um prejuízo superior a R$ 8 milhões e na perda de cerca de 63 mil metros de cabos. Em 2023, foram contabilizadas 373 ocorrências, o que gerou um custo de quase R$ 4 milhões para a recomposição da rede elétrica."