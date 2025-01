Ludmilla paga conserto de veículo atingido por disparos em comunidade no Rio

Ludmilla paga conserto de kombi de moradora do Complexo do Alemão - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Ludmilla ajudou uma moradora do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e acabou gerando comoção nas redes sociais. Lud pagou o conserto da kombi de Priscilla Oliveira. O veículo dela foi atingido por tiros durante um confronto na comunidade. A lataria e os vidros ficaram destruídos.

Priscilla usa a kombi para vender marmitas nas praias e, sem o meio de transporte, passou a ter dificuldades para sustentar sua família. Em suas redes sociais, Priscilla agradeceu Ludmilla pelo apoio financeiro. Ela revelou também que consertar o veículo estava fora das suas condições financeiras.

"Um anjo foi tocado e a cantora Ludmilla abençoou minha família. Ela me deu o direito do voltar a trabalhar”, disse a cozinheira, bastante emocionada.

A página 'Vozes da Comunidade' divulgou a história de Priscilla. Isso possibilitou o contato com a cantora carioca. Após o relato da cozinheira, Ludmilla não pensou duas vezes e decidiu cobrir todos os custos para reparar completamente a kombi.

Ao lado dos quatro filhos, Priscilla agradeceu o gesto da cantora, que proporcionou uma chance de recomeço para sua família. "Não sei como a gente voltaria a trabalhar. O que temos para te dizer é isso: nós te amamos, Ludmilla", completou Priscilla.