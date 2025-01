Guarda Municipal de São Gonçalo prende motorista de aplicativo com cadastro falso

Um homem foi preso, nesta noite de segunda-feira (27), na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no Galo Branco, após utilizar dados de uma outra pessoa em uma conta como motorista de aplicativo de moto. Além disso, as informações da moto que ele pilotava também divergiam das contidas no cadastro. O suspeito foi enquadrado no crime de falsidade ideológica.

Agentes da Guarda estavam atuando em uma ação de fiscalização de veículos em conjunto com os agentes do 7° BPM (Polícia Militar), quando abordaram um homem em uma moto do modelo Yamaha, que estava sem o espelho retrovisor. A moto foi apreendida. O condutor foi, então, indagado sobre sua carteira de motorista e afirmou não estar em posse do documento no momento. O suspeito ainda disse que estava atuando como motorista de um aplicativo, mas que havia comprado a conta de terceiros.

Os agentes, então, constataram que a foto utilizada na conta do aplicativo era do suspeito, no entanto, os dados do cadastro dele e da moto eram divergentes, com informações de outras pessoas. Ele foi, então, levado para a 72ªD DP (Mutuá), onde segue preso. Ele pode responder por falsidade ideológica, crime que tem pena de reclusão de um a cinco anos, além de multa.

Outro caso - Este é o segundo caso no qual agentes da Guarda prendem um homem por um crime do tipo no município. No dia 15 de janeiro, o motorista de aplicativo também atuava sem habilitação e utilizava um nome e uma foto diferentes dos seus na conta do aplicativo pelo qual dirigia. A prisão dele foi feita na esquina das ruas Osório Costa e Salvatori, no Colubandê. O homem admitiu que adquiriu o cadastro ao pagar R$ 150 para uma pessoa na internet. O suspeito foi levado para a 74ª DP (Alcântara). Ele já possuía passagens criminais por crimes como roubo e receptação qualificada.