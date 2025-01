Botafogo prioriza o ataque e busca mais três nomes antes do fechamento da janela de transferências

Ainda buscando mais nomes para encorpar o elenco de 2025, o Botafogo terá o setor ofensivo como prioridade na busca por novos jogadores. A intenção do Alvinegro é contratar mais três reforços para o ataque. Dois pontas e um centroavante são os alvos da diretoria.

Até o momento, o Glorioso acertou com quatro reforços. O goleiro Léo Linck, os zagueiros Jair Cunha e David Ricardo e o atacante Artur já chegaram. O clube também acertou a contratação do volante Wendel, do Zenit. Porém, ele só chegará em junho.

A conta inicial do Botafogo era de que oito nomes poderiam repor as saídas ao final da temporada 2024. O clube perdeu várias peças importantes no último ano no time titular e reserva. Com os nomes já contratados, faltam três peças.

O Botafogo trata o assunto internamente. Mas a busca se dá por pontas que consigam fazer diferentes posições em todo setor ofensivo, sejam caindo pelo meio ou pelos flancos. Alguns nomes já foram analisados e estão sendo buscados pela diretoria alvinegra.

A prioridade segue sendo o meia Bitello, do Dínamo Moscou. Ele é o plano A do Botafogo. A diretoria considera que o jogador tem potencial para chegar à Seleção e pode alcançar os níveis de performance de Almada e Luiz Henrique.

Já há um acordo salarial com o meia desde o fim do ano passado, mas a forma de pagamento com os russos ainda impede a negociação de um final feliz. Foi acordado um montante total de 18 milhões de euros (R$ 110,5 milhões, na cotação atual), mas o Dínamo quer que mais da metade deste valor seja pago à vista, algo que o Glorioso não concorda.